США объявили о планах продажи Финляндии ракет AARGM-ER на $500 млн

В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (ПРР) повышенной дальности AARGM-ER.
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