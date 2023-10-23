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США объявили о планах продажи Финляндии ракет AARGM-ER на $500 млн

США объявили о планах продажи Финляндии ракет AARGM-ER на $500 млн

В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (ПРР) повышенной дальности AARGM-ER.

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