Исследование показало, почему мужчины завидуют женщинам и наоборот

Фото: информационное агентство Да-Да новости Новости дня за сегодня сообщают о том, что психологи провели исследование, чтобы выяснить причины зависти между мужчинами и женщинами, основанное на стереотипах о жизни и качествах каждого пола.
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