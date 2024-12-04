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Дикий Юг - Природа Юга России

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Исследование показало, почему мужчины завидуют женщинам и наоборот

Исследование показало, почему мужчины завидуют женщинам и наоборот

Фото: информационное агентство Да-Да новости Новости дня за сегодня сообщают о том, что психологи провели исследование, чтобы выяснить причины зависти между мужчинами и женщинами, основанное на стереотипах о жизни и качествах каждого пола.

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