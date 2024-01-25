"Никто не признает этих цифр": Полковник Макгрегор заявил о гибели 400 американцев на Украине

Военный эксперт заявил о гибели в рядах украинской армии около 400 американских наёмников.О гибели американских наёмников, догадавшихся приехать на Украину и воевать в составе украинской армии, сообщалось уже не раз.
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