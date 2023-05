Список ужасных альбомов блестящих исполнителей продолжаем , выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , 30 Paul McCartney 'Give My Regards to Broad Street', 1984 В 1978 году The Bee Gees и Питер Фрэмптон на собственном горьком опыте убедились со своей экранизацией "Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера", что фильм на тему "Битлз", наполненный перезаписанной классикой Fab Four, - очень, очень плохая идея.