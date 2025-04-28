Останину попросили ввести бесплатное обучение в колледжах для юных мам

В России предложили ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц. С соответствующей инициативой в Госдуму обратилась председатель правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова, сообщил Life.
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