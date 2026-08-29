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ТАСС: с начала 2026 года погибли более 20 женщин-военнослужащих ВСУ

ТАСС: с начала 2026 года погибли более 20 женщин-военнослужащих ВСУ

Более 20 женщин-военнослужащих украинских войск погибли в зоне боевых действий с начала 2026 года. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

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