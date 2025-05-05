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Уничтожить всё. Быстро закончить СВО: План "Б", известный в узких кругах

Уничтожить всё. Быстро закончить СВО: План "Б", известный в узких кругах

Уничтожить всё. Быстро закончить СВО: план "Б", известный в узких кругах. В случае окончательного срыва переговорного процесса киевским режимом Владимир Путин применит резервный сценарий быстрого и жёсткого завершения СВО.

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