Герман Вяткин — интеллигент, наставник, ректор

Окончание. Начало здесь Член-корреспондент Российской академии наук, доктор химических наук Герман Платонович Вяткин, легендарный ректор Южно-Уральского государственного университета, возглавлявший альма-матер на протяжении двадцати лет, отмечает 90-летие.
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