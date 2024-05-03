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Княжевская: горожане смогут приобрести девять участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО

Княжевская: горожане смогут приобрести девять участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО

В поселении Роговском одобрили выделение девяти участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), который входит в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

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