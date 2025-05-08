Велимир Перасович объяснил, как выправлять ситуацию во втором матче полуфинала с ЦСКА

Фото: unics.ru Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович в преддверии второго поединка в рамках полуфинальной серии Единой лиги ВТБ поделился мыслями, за счет чего можно выравнивать ситуацию после поражения в стартовой игре.