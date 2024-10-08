Официально: NVIDIA посетит CES 2025. Именно там компания, скорее всего, покажет новы...

Официально: NVIDIA посетит CES 2025. Именно там компания, скорее всего, покажет новые видеокарты RTX 5090 и RTX 5080NVIDIA официально подтвердила, что примет участие в выставке CES 2025, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе.