Аргументы недели

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Володин: США хотят сделать из Украины колонию, выжать из нее все ресурсы и использовать исключительно для ослабления России

Володин: США хотят сделать из Украины колонию, выжать из нее все ресурсы и использовать исключительно для ослабления России

Соединенные Штаты хотят сделать из Украины колонию, выжать из нее все ресурсы и использовать бывшую советскую республику исключительно для ослабления Российской Федерации.

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