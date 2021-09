Правильный утренний рацион поможет замедлить процесс старения, пишет портал Eat This, Not That. По словам диетолога Эми Гудсон, лучший завтрак после 50 лет — продукты, содержащие высококачественный белок, поскольку с возрастом человек теряет от 2% до 3% мышечной массы за десять лет.