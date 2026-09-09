Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 754 подписчика

В Крыму и Севастополе стартовала кампания по вакцинации от гриппа

В Крыму и Севастополе стартовала кампания по вакцинации от гриппа

В Крыму дан старт прививочной кампании против гриппа. В этом году медики намерены охватить не менее 63% населения региона — это свыше 1,1 миллиона человек, среди которых порядка 288 тысяч детей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым