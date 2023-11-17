Матео Кассьерра: «Зенит» давно не выигрывал Кубок России. Обязательно поборемся за трофей»

29 ноября «Зенит» сыграет против «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка. Игра состоится в Москве. – Что вы думаете о кубковой игре с «Динамо»? Не удивляет ли вас тот факт, что первая четвертьфинальная игра состоится осенью, а ответная весной? На мой взгляд, это нонсенс.
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