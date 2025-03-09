Bild: ФРГ хочет отказаться от F-35 из-за «аварийной кнопки»

В Германии возникли опасения по поводу приобретения истребителей F-35 у США, сообщает Bild. По информации газеты, в Берлине боятся, что самолеты будут оборудованы системой дистанционного отключения (Kill Switch) и США при необходимости просто деактивируют боевые системы.
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