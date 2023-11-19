Поисковики нашли череп в лесу в Волосовском районе

Обнаруженные останки направлены на экспертизу в морг. В субботу в службу «112» позвонила сотрудница поискового отряда «ЛизаАлерт» и сообщила о том, что в Волосовском районе Ленинградской области найден человеческий череп.
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