Польша отказалась от предложения Германии усилить свою ПВО ракетами Patriot

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, напоминает Associated Press, около недели назад предложила поставить Польше систему противоракетной обороны Patriot после падения на ее территории украинской ракеты С-300, убившей двух польских фермеров.
Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, напоминает Associated Press, около недели назад предложила поставить Польше систему противоракетной обороны Patriot после падения на ее территории украинской ракеты С-300, убившей двух польских фермеров.
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