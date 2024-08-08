Нападение украинской армии на Курскую область стало очередным и очень мощным витком эскалации. На словах киевский режим болтает о необходимости мирных переговоров, однако на деле только усугубляет ситуацию.
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