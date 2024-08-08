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Медведев заявил о завершении СВО, когда Россия посчитает это для себя приемлемым

Медведев заявил о завершении СВО, когда Россия посчитает это для себя приемлемым

Нападение украинской армии на Курскую область стало очередным и очень мощным витком эскалации. На словах киевский режим болтает о необходимости мирных переговоров, однако на деле только усугубляет ситуацию.

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