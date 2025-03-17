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Царьград

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РБК: В Москве курьерам платят больше, чем людям с высшим образованием

РБК: В Москве курьерам платят больше, чем людям с высшим образованием

Сервис по поиску работы SuperJob выложил аналитику рынка труда в столице.Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал предложения на рынке труда Москвы и выяснилось, что курьерам там работодатели готовы платить на 19% больше, чем сотрудникам на вакансии, где требуется высшее образование и на 38% больше, чем на должностях без высшего образования.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Им не платят! Они ногами зарабатывают! Кто завидует может поработать!
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19 час.
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