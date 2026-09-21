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Новости Липецка

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Избирком Липецкой области озвучил итоговую явку на выборы

Избирком Липецкой области озвучил итоговую явку на выборы

В Липецкой области на выборах в Госдуму проголосовали 53,87% избирателей, в облсовет — 53,58%. Регизбирком сегодня опубликует итоги выборов в облсовет по одномандатным округам.

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