Избирком Липецкой области озвучил итоговую явку на выборы

В Липецкой области на выборах в Госдуму проголосовали 53,87% избирателей, в облсовет — 53,58%. Регизбирком сегодня опубликует итоги выборов в облсовет по одномандатным округам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым