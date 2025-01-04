В Росатоме анонсировали появление АЭС в восьми регионах

В ближайшие 15-20 лет восемь российских регионов обретут статус владеющих ядерной энергетикой, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
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