Краснокнижного орлана-белохвоста без крыла выхаживают птицеспасы Волгограда

Птицу с практически оторванным крылом волонтеры подобрали под одним из сел Волго-Ахтубинской поймы.фото предоставлено центром реабилитации диких животных «Птичий остров»--> В Волгоградской области волонтеры, которые сами называют себя птицеспасами, выхаживают подобранного в тяжелом состоянии краснокнижного орлана-белохвоста.