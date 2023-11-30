Краснокнижного орлана-белохвоста без крыла выхаживают птицеспасы Волгограда

Птицу с практически оторванным крылом волонтеры подобрали под одним из сел Волго-Ахтубинской поймы.фото предоставлено центром реабилитации диких животных «Птичий остров»--> В Волгоградской области волонтеры, которые сами называют себя птицеспасами, выхаживают подобранного в тяжелом состоянии краснокнижного орлана-белохвоста.
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