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Кожевников о плей-офф КХЛ и ВХЛ: «Санкт-Петербург точно будет в финале. Столица клубного хоккея перемещается туда»

Александр Кожевников уверен, что Санкт-Петербург – столица клубного хоккея. – Кто теперь ваш фаворит дерби? – Знаю одно, Санкт-Петербург точно будет в финале, ну а с другими кандидатами – варианты.

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