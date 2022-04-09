Кожевников о плей-офф КХЛ и ВХЛ: «Санкт-Петербург точно будет в финале. Столица клубного хоккея перемещается туда»

Александр Кожевников уверен, что Санкт-Петербург – столица клубного хоккея. – Кто теперь ваш фаворит дерби? – Знаю одно, Санкт-Петербург точно будет в финале, ну а с другими кандидатами – варианты.
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