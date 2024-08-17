Почему на Руси женщинам запрещали спать голышом

В дохристианские времена на Руси к наготе относились так же спокойно, как и в древней Элладе. Красивое, здоровое обнаженное тело считали красивым и многие ритуалы и обряды были, так или иначе, связаны с обнажением.
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