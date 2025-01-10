Владельцы новых Tank 500 массово жалуются на качество внедорожников

Медлительность коробки передач, высокий расход топлива, проблемы с двигателем и не самые лучшие показатели надежности — всё это, увы, касается внедорожника Tank 500, стоимость которого начинается с внушительных 6,75 млн рублей.
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