Лайфхак из Киева – жителей востока переселить в концлагеря на границе с Польшей

Natalija Osminina

Видно же, что эта мысль о переселении украинцев в Европу витает в воздухе. Только каждый, схватывающей её, интерпретирует в меру своей испорченности. Значит, население Украины по-любому уйдет за зиму в Европу, оставив за собой Дикое поле.