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Лайфхак из Киева – жителей востока переселить в концлагеря на границе с Польшей

Лайфхак из Киева – жителей востока переселить в концлагеря на границе с Польшей

Необходимо переселить миллионы жителей восточных регионов страны на Западную Украину, чтобы там поселить в закрытых лагерях, можно с колючей проволокой, и заставлять их работать на подземных заводах и в Польше.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Видно же, что эта мысль о переселении украинцев в Европу витает в воздухе. Только каждый, схватывающей её, интерпретирует в меру своей испорченности. Значит,  население Украины по-любому уйдет за зиму в Европу, оставив за собой Дикое поле.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Это тот Романенко ,что был командующим 8 ТА со штабом в Житомире?Вот ,блядь ,идиот....Но он и в то время не отличался большим умишком.А сейчас вообще идиота кусок!
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14 час.

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