Необходимо переселить миллионы жителей восточных регионов страны на Западную Украину, чтобы там поселить в закрытых лагерях, можно с колючей проволокой, и заставлять их работать на подземных заводах и в Польше.
Лайфхак из Киева – жителей востока переселить в концлагеря на границе с Польшей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Видно же, что эта мысль о переселении украинцев в Европу витает в воздухе. Только каждый, схватывающей её, интерпретирует в меру своей испорченности. Значит, население Украины по-любому уйдет за зиму в Европу, оставив за собой Дикое поле.
Ответить
15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Это тот Романенко ,что был командующим 8 ТА со штабом в Житомире?Вот ,блядь ,идиот....Но он и в то время не отличался большим умишком.А сейчас вообще идиота кусок!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии