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«Идея, что акции вырастут через два-три года, встречает максимальное непонимание»

Управляющим фондами акций в последние годы приходится бороться как с инвесторским, и собственным пессимизмом, причем часто обоснованным, рассказал основатель УК «Герои» Сергей Пирогов на конференции НАУФОР.

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