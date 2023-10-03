Козе — баян, клоуну — «Сайдуиндер»

США продолжают «укреплять» противовоздушную оборону Украины, теперь при помощи ракет AIM-9M Виталий Орлов На фото из архива: ракета класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9X Sidewinder (Фото: AP/TASS) В конце августа Вашингтонская администрация анонсировала предоставление «стране самых смелых президентов» очередного пакета военной помощи.