БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Козе — баян, клоуну — «Сайдуиндер»

Козе — баян, клоуну — «Сайдуиндер»

США продолжают «укреплять» противовоздушную оборону Украины, теперь при помощи ракет AIM-9M Виталий Орлов На фото из архива: ракета класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9X Sidewinder (Фото: AP/TASS) В конце августа Вашингтонская администрация анонсировала предоставление «стране самых смелых президентов» очередного пакета военной помощи.

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