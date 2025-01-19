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Московский комсомолец в Израиле

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Нетаниягу сообщил о возвращении из плена тела израильского солдата

Нетаниягу сообщил о возвращении из плена тела израильского солдата

 «Сегодня ночью в ходе специальной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа незадолго до вступления в силу прекращения огня мы вернули в Израиль тело бойца бригады "Голани" Орона Шауля, да будет благословенна его память, сказано в заявлении премьер-министр Израиля Биньямина Нетаниягу .

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