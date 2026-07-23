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Андерсон: «Сколько я помню манчестерский футбол, «Сити» всегда были королями этого города»

Андерсон: «Сколько я помню манчестерский футбол, «Сити» всегда были королями этого города»

Новичок «Манчестер Сити», полузащитник сборной Англии Эллиот Андерсон высказался о противостоянии «горожан» с «Манчестер Юнайтед», а также подчеркнул, что много лет равняется на легенду «Сити» Кевина Де Брейне.

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