Андерсон: «Сколько я помню манчестерский футбол, «Сити» всегда были королями этого города»

Новичок «Манчестер Сити», полузащитник сборной Англии Эллиот Андерсон высказался о противостоянии «горожан» с «Манчестер Юнайтед», а также подчеркнул, что много лет равняется на легенду «Сити» Кевина Де Брейне.
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