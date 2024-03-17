Список продуктов, которые разрешено есть в Великий пост, а также которые есть грешно Алёна Юрьева С приближением Великого поста, который христиане будут соблюдать с 18 марта по 4 мая 2024 года, возникает важный вопрос: какие продукты можно употреблять, а какие следует исключить из своего рациона.