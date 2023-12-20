22 фото, которые наглядно демонстрируют, что все в мире относительно

Альберт Эйнштейн утверждал, что все в мире относительно. Однажды он ехал в трамвае, посмотрел на уличные часы и внезапно понял: если бы трамвай разогнался до скорости света, эти часы для него исчезли бы, как и само восприятие времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии