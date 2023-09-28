Роскомнадзор ужесточит контроль над соцсетями и информационными интернет-ресурсами

Цель – обход блокировок, предотвращение DDoS-атак и фильтрация контента. Потому доступ к информации, которая представляет потенциальную угрозу для деятельности государственных, транспортных, энергетических и других объектов, будет ограничен с начала марта 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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