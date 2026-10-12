Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новак: сделка с Трампом о поставке дизеля не навредит внутреннему рынку РФ

Новак: сделка с Трампом о поставке дизеля не навредит внутреннему рынку РФ

Соглашение о поставках на мировые рынки российского дизельного топлива не навредит стране. Напротив, сделка поможет увеличить объемы и сбалансировать спрос и предложение.

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