Проклятие рукопожатия Зеленского: Мировых лидеров убивают и ловят на секс-скандалах

У канадского премьера Джастина Трюдо — большие проблемы. И дело даже не в том, что в парламенте страны во время визита президента Украины устроили чествование 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько) из дивизии СС "Галичина".
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