Условия возвращения южнокорейских брендов будет диктовать Москва Дмитрий Родионов Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Материал комментируют: Дарья Митина Михаил Нейжмаков Компании Hyundai и Kia хотят вновь попасть на российский рынок, сообщил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.
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Т.е. российскому автопрому развития не видать? "Своего не будет - купим" - а купило не притупилось!(?)