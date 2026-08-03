Основатель российского косметического бренда раскрыл секрет популярности марки

Сооснователь бренда уходовой косметики VOIS Владимир Загорский раскрыл секрет популярности марки. Он объяснил, что бренд сегодня перестает быть только продуктом, а превращается в среду, в которой есть контент, люди, события, опыт.
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