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Основатель российского косметического бренда раскрыл секрет популярности марки

Основатель российского косметического бренда раскрыл секрет популярности марки

Сооснователь бренда уходовой косметики VOIS Владимир Загорский раскрыл секрет популярности марки. Он объяснил, что бренд сегодня перестает быть только продуктом, а превращается в среду, в которой есть контент, люди, события, опыт.

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