Военный эксперт Шурыгин прокомментировал отставку генерал-майора Попова

ВА

Владимир Акулов

Война происходит в реальности... Реальность обладает определенной *твердостью* , то есть не следует за нашими желаниями... На войне всегда чего-то не хватает... Поэтому воевать приходится не тем , чем хотелось бы ... А тем , что реально ЕСТЬ... Если бы какой-то генерал получал в изобилии необходимые средства войны , все , которые хочет ...Конечно , этот генерал всегда бы побеждал и стал бы гением войны.