В патриотических и околовоенных СМИ главной темой минувших суток стала отставка генерал-майора Ивана Попова после критики руководства Минобороны РФ.
Военный эксперт Шурыгин прокомментировал отставку генерал-майора Попова
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Война происходит в реальности... Реальность обладает определенной *твердостью* , то есть не следует за нашими желаниями... На войне всегда чего-то не хватает... Поэтому воевать приходится не тем , чем хотелось бы ... А тем , что реально ЕСТЬ... Если бы какой-то генерал получал в изобилии необходимые средства войны , все , которые хочет ...Конечно , этот генерал всегда бы побеждал и стал бы гением войны.
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