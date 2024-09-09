Дешёвый современный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max выходит в Китае. Опубликованы новые фото

Дешёвый трёхрядный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max показали вживую перед завтрашним выпуском Большой трёхрядный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max (в Китае модель называется Tiggo 8 Plus) завтра должна поступить в продажу по цене от 17 до 21 тыс.