Обь-Иртышское УГМС: в ЯНАО 8 и 9 августа ожидаются дожди и +3 градуса ночью

В выходные дни, 8 и 9 августа, жителям Ямала, выходя на улицу, придется брать зонты. По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, ожидаются дожди, воздух днем прогреется максимум до 19 градусов, а ночью будет всего +3 °C.