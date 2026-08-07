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Красный Север

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Обь-Иртышское УГМС: в ЯНАО 8 и 9 августа ожидаются дожди и +3 градуса ночью

Обь-Иртышское УГМС: в ЯНАО 8 и 9 августа ожидаются дожди и +3 градуса ночью

В выходные дни, 8 и 9 августа, жителям Ямала, выходя на улицу, придется брать зонты. По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, ожидаются дожди, воздух днем прогреется максимум до 19 градусов, а ночью будет всего +3 °C.

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