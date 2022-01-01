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MELOVIN рассказал, на кого оформил свою недвижимость в Киеве и где взял деньги: "Есть у меня..."

MELOVIN рассказал, на кого оформил свою недвижимость в Киеве и где взял деньги: "Есть у меня..."

Как пишет Politeka.net, эпатажный украинский исполнитель Костя Бочаров, сделавший успешную сольную карьеру под псевдонимом Melovin, рассказал в интервью DOROTYE о своей квартире в Киеве, которую приобрел после победы на Х-Факторе в 2015 году.

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