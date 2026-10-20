Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре 20 октября, после переговоров в Осло со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и президентом Украины Владимиром Зеленским, объявил, что Уиткофф 21 октября отправится в Санкт-Петербург на встречу с российским руководством.