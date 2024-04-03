Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus из-за скандала с прослушиванием

Как сообщил в эфире Польского телевидения министр — координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, скандал с нелегальной прослушкой с помощью израильской программы Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого и премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей привел к тому, что Польшу лишили лицензии на данное программное обеспечение.
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