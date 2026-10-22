Телеведущая Лера Кудрявцева эмоционально высказалась о привычках друзей и знакомых в переписке. Звезда заявила, что терпеть не может бессмысленные приветствия и дежурные вопросы «Как дела?», пообещав в ответ рассказать о своей жизни «с рождения».