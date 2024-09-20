Cтартует всероссийская акция, посвящённая 225-летию со дня рождения Пушкина

Она пройдёт с 25 сентября по 15 октября — в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»Александр Сергеевич Пушкин — величайший русский поэт и основоположник современного русского литературного языка.
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