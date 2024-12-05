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Калужские новости

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Путин высказался о бывших владельцах калужского завода Volkswagen

Путин высказался о бывших владельцах калужского завода Volkswagen

На сессии инвестиционного форума «Россия зовет!» Владимир Путин высказался о «Фольксвагене», некогда владевшем заводом в КалугеНа сессии инвестиционного форума "Россия зовет!" Владимир Путин высказался о "Фольксвагене", некогда владевшем заводом в Калуге.

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