В честь 80-летия снятия блокады между школьниками Москвы и Петербурга пройдёт телемост

Они расскажут истории о страшных и героических днях осаждённого города их собственных семей. Телемост соединит школьников Москвы и Петербурга в честь 80-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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