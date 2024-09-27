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Царьград

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Лидер Гаити облился водой, пытаясь попить из кувшина во время выступления в ООН

Лидер Гаити облился водой, пытаясь попить из кувшина во время выступления в ООН

Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь, выступая на Генассамблее ООН, решил выпить воды.

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