Вагенкнехт: Трамп превратил в абсурд «легенду» о неготовности РФ к переговорам

Берлин, 21 февраля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп одним своим звонком российскому коллеге Владимиру Путину превратил в абсурд «легенду» о том, что Москва якобы не открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.